Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle il a hautement salué la teneur du projet de loi sur la réserve militaire, de par «la vision prospective qu'il renferme dans le but de préserver les intérêts suprêmes du pays», indique un communiqué du Conseil des ministres. Le président de la République «a hautement salué la teneur du projet de loi présenté par le ministère de la Défense nationale, de par la vision prospective qu'il renferme dans le but de préserver les intérêts suprêmes du pays, avec la possibilité de rappeler des militaires de réserve et de les solliciter en toutes circonstances et dans le cadre de la cohésion nationale qui exige de défendre chaque parcelle du territoire national», ajoute le communiqué.