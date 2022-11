Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a salué, aujourd'hui à Doha, l'organisation exceptionnelle de la Coupe du monde 2022 de football au Qatar, qualifiant la cérémonie d'ouverture d'excellente et grandiose.Dans une déclaration à la chaîne qatarie "Al-Kass" à l'issue de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde, le Président Tebboune a indiqué que "l'organisation est exceptionnelle et fait honneur à l'Etat frère du Qatar et au monde arabe".L'excellente organisation a coupé court à toutes les allégations et rumeurs qui ont précédé le coup d'envoi de ce mondial, a poursuivi le président de la République."Nous devons être fiers, en tant que pays arabes, du niveau atteint par le Qatar dans l'organisation d'un évènement mondial de cette envergure", a soutenu le chef de l'Etat, soulignant que "tous les regards sont tournés vers le Qatar. Cela est grandiose et l'organisation est excellente".A cette occasion, le président de la République a formé le vœu que les pays arabes soient au niveau des espérances sur le plan sportif et de voir un jour deux pays arabes animer une finale de la coupe du monde.