Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu une délégation de la société de réseautage social Meta, conduite par Kojo Boakye, directeur des politiques publiques pour l'Afrique, le Moyen-Orient et la Turquie, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. La rencontre a été l'occasion pour la délégation de Meta de prendre connaissance des capacités de l'Algérie dans l'utilisation des technologies modernes dans le respect de la liberté d'expression loin des discours de la haine, de la diffamation et de l'invective, a précisé le communiqué.La rencontre a également permis de mettre en avant les capacités de l'Algérie en termes d'infrastructures, notamment le réseau de fibre optique, et le développement rapide des start-up, qui offrent des possibilités de réussite dans les domaines de l'investissement et de la promotion de plusieurs secteurs de services. Côté algérien, la rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, et du directeur général de la communication à la Présidence de la République, Kamel Sidi Saïd.