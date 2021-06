Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu jeudi un appel téléphonique de l'ancien président de la République, Liamine Zeroual dans lequel il a salué le niveau atteint par l'Algérie en matière de respect de la volonté du peuple pour le choix de ses représentants au sein de l'Assemblée populaire nationale (APN), indique un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce matin un appel téléphonique de son frère, l'ancien président de la République, Liamine Zeroual, dans lequel il a salué le niveau atteint par l'Algérie en matière de respect de la volonté du peuple pour le choix de ses représentants au sein de l'Assemblée populaire nationale (APN), ce qui est de nature à accélérer la restitution de la confiance perdue entre le citoyen et le pouvoir, en dépit de l'abstention enregistrée», lit-on dans le communiqué. Ce coup de téléphone renseigne sur l'intérêt permanent que porte l'ancien président de la République aux choses politique et à l'Algérie. Il traduit également les liens étroits qui lient les deux hommes. En effet, les relations entre Abdelmadjid Tebboune et Liamine Zeroual sont assez soutenues. Les fréquents échanges téléphoniques et les visites de Zeroual à la présidence de la République en témoignent.