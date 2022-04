Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu jeudi un appel téléphonique de son homologue tunisien, Kaïs Saïed, lors duquel ont été évoqués les relations bilatérales «solides» et les moyens de les renforcer, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, aujourd'hui, (jeudi ndlr) un appel téléphonique de Son Excellence le président de la République tunisienne, son frère Kaïs Saïed, lors duquel ils ont évoqué les relations bilatérales solides et les moyens de les renforcer au mieux des intérêts des deux peuples frères. Les deux Présidents ont également abordé les développements de questions régionales et internationales d'intérêt commun», lit-on dans le communiqué. Ce coup de fil intervient dans un contexte politique particulier marqué par la dissolution du Parlement en Tunisie.

Le président tunisien Kaïs Saïed a annoncé, ce mercredi, la dissolution du Parlement, huit mois après l'avoir suspendu en juillet 2021. Kaïs Saïed a fait cette annonce, mercredi dernier, lors d'une réunion du «Conseil de sécurité nationale» qu'il a présidée. La Tunisie est en proie à une crise politique aiguë depuis le 25 juillet dernier. À cette date, Kaïs Saïed avait pris une série de mesures d'exception, portant notamment suspension des travaux du Parlement et levée de l'immunité dont bénéficiaient les députés. Il avait également suspendu l'Instance de contrôle de la constitutionnalité des lois et décidé de légiférer par voie de décrets, de même qu'il a limogé le chef du gouvernement, Hichem Mechichi. Il nomme à sa place l'universitaire Najla Bouden. Des forces politiques et sociales tunisiennes soutiennent ces décisions, estimant qu'il s'agit d'une «restauration du processus de la Révolution de 2011».