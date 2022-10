Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, aujourd'hui, un appel téléphonique du président de la République française, Emmanuel Macron, lors duquel ils ont passé en revue les relations bilatérales et exprimé leur satisfaction pour l'évolution positive et le niveau de ces relations, indique un communiqué de la Présidence de la République."Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce jour, un appel téléphonique du président de la République française, Emmanuel Macron, lors duquel ils ont passé en revue les relations bilatérales et exprimé leur satisfaction pour l'évolution positive et le niveau de ces relations", lit-on dans le communiqué. Les deux présidents ont évoqué également "la réunion importante de la 5e session du Comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français qui se tient à Alger, ainsi que les développements de la situation dans la région", conclut la même source.