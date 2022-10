Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique du président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, dans lequel il le félicitait à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, exprimant sa satisfaction quant au niveau des bonnes relations entre les deux pays. Les deux Présidents ont évoqué les moyens de renforcer ces relations et de les étendre à tous les domaines et d'intensifier les investissements, particulièrement en matière d'énergie, d’énergies renouvelables, l'industrie mécanique, la construction, les échanges culturels et la coopération sanitaire. Il est, notamment, question de la réalisation de l'hôpital allemand algéro-qatari. Les dirigeants des deux pays se sont également entendus sur la nécessité de convoquer un comité mixte pour coopérer, dans les meilleurs délais. A la même occasion, les deux chefs d’Etat ont passé en revue les questions régionales et internationales d'intérêt commun, telles que la situation dans le Sahel, notamment au Mali, la nécessité de trouver des solutions pacifiques en Libye par le biais d'élections. Le président allemand a également exprimé le soutien de l'Allemagne dans le rôle de l'envoyé de l'ONU au Sahara occidental. Il a appuyé et félicitéle rôle de l'Algérie dans la stabilisation de la paix dans la région et dans toute l'Afrique.