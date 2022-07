Le chef de l'État a reçu de nombreux appels téléphonique de ses homologues, à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd El Adha et de l'indépendance, comme l'année dernière, et à la même occasion. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, vendredi, un appel téléphonique de l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qui l'a félicité pour le succès de la

19e édition des Jeux méditerranéens Oran-2022 et lui a adressé ses voeux pour le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale et l'Aïd El-Adha, selon un communiqué de la Présidence. «L'émir de l'État du Qatar a également présenté, en son nom et au nom du peuple qatari frère, ses voeux sincères au Président et au peuple algérien, à l'occasion de l'avènement de l'Aïd El Adha», ajoute le communiqué. De son côté, «le président de la République a exprimé ses remerciements à son frère, l'émir de l'État du Qatar, pour la noblesse et la sincérité de ses sentiments, lui souhaitant ainsi qu'au peuple qatari frère, un Aïd El Adha béni, et davantage de quiétude et de prospérité», a conclu le texte.

Tebboune a reçu, le même jour un, appel téléphonique du président de la République arabe d'Égypte, Abd El Fattah Al-Sissi, avec lequel il a échangé les voeux à l'occasion de l'Aïd El Adha, indique un autre communiqué de la Présidence. «Les deux présidents ont souhaité davantage de progrès et de bien-être aux deux peuples, algérien et égyptien, frères», précise le communiqué. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu, vendredi, un appel téléphonique avec son homologue tunisien, Kaïs Saïed, avec lequel il a échangé les voeux à l'occasion de l'Aïd El Adha, indique un communiqué de la présidence de la République. Un énième appel qui traduit également les liens étroits qui lient les deux hommes. Les nombreux échanges téléphoniques et la récente visite de Kaïs Saïed en Algérie, en témoigne.

Le chef de l'Etat a également reçu une communication téléphonique, du président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas. Celui-ci lui a présenté ses voeux à l'occasion de l'Aïd El Adha et l'a félicité à nouveau pour le succès des festivités célébrant le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, indique un communiqué de la Présidence. Mahmoud Abbas a présenté à Tebboune, ainsi qu'au peuple algérien, ses sincères voeux de santé et de prospérité à l'occasion de l'Aïd El Adha», lit-on, dans l'annonce.

Le chef de l'Etat a également reçu, la veille un message de voeux du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, dans lequel il a mis en avant «l'amitié profonde» qui unit les deux pays et les deux peuples. «La Chine et l'Algérie se sont toujours soutenues mutuellement, en matière de renforcement de la solidarité et la coopération entre pays émergents, outre l'échange d'aides dans le processus d'édification nationale et de développement depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, il y a 64 ans», a précisé le président chinois.

Cela avant d'affirmer que «les relations de partenariat stratégique global établies ces dernières années entre la Chine et l'Algérie se sont développées, pour atteindre d'excellents niveaux, marqués par l'ancrage progressif de la confiance politique mutuelle et l'aboutissement de la coopération pratique à des résultats fructueux». «J'accorde un grand intérêt au développement des relations entre la Chine et l'Algérie et je suis prêt à oeuvrer de concert avec votre Excellence à consentir davantage d'efforts pour consolider l'amitié historique et la confiance stratégique mutuelle établie entre nos deux pays, en veillant à intensifier le contact et promouvoir la coopération dans tous les domaines, dans le cadre de l'édification de l'initiative de «La ceinture et la route», au mieux des intérêts des deux pays et peuples, a souligné Xi Jinping.