Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, aujourd'hui à Alger, le ministre d'Etat nigérian des Ressources pétrolières, Timipre Sylva, et le ministre nigérien de l'Energie et des Energies renouvelables, Mahamane Sani Mahamadou. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République, en présence du directeur de Cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, et du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.