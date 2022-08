Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, à Alger, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l'étranger de la République islamique mauritanienne, Mohamed Salem Ould Merzouk.

L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et du Conseiller auprès du président de la République chargé des Affaires juridiques et judiciaires, directeur de cabinet à la présidence de la République par intérim, Boualem Boualem.