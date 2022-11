Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui à Alger la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères de la Slovénie, Tanjia Fajon. L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la République, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf et du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.