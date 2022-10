Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui à Alger, la Première ministre française Elisabeth Borne, en visite en Algérie depuis dimanche.L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, du directeur de Cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad et du ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Abderrachid Tebbi. Du coté français, étaient présents à l'audience, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et du ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti.