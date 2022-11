Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu la plus haute distinction arabe de tourisme, décernée par l'Organisation Arabe du Tourisme de la Ligue arabe.Cette distinction a été remise au président de la République par le président de l'Organisation, Bandar Ben Fahd Al Fahid, à l'issue des travaux du sommet arabe dans sa 31e session abritée par l'Algérie les 1 et 2 novembre.Etait présent à la cérémonie de distinction le ministre du Tourisme et de l'artisanat, Yacine Hamadi.