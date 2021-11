La dimension stratégique de la coopération économique Algérie-Turquie se renforce. Les deux pays s'apprêtent à tenir la première session du Conseil de coopération conjoint de haut niveau, a révélé le ministre de l'Energie et des Mines, qui a souligné que «cette session ouvrira une nouvelle ère de coopération et de partenariat bilatéral». S'exprimant, lors des travaux de la 11ème session de la Commission mixte intergouvernementale algéro-turque, Mohamed Arkab a précisé que «cet événement sera coprésidé par les présidents des deux pays». En clair, Abdelmadjid Tebboune et Recep Tayyip Erdogan. En somme, ce serait la deuxième visite officielle de Abdelmadjid Tebboune, à l'étranger, depuis sa convalescence, puisque la première devrait être réservée, entre-temps, à la Tunisie sur invitation du président Kaïs Saïed. À cet égard, le chef de l'Etat a reçu, mercredi soir, le ministre turc de l'Energie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez, qui a coprésidé, avec Mohamed Arkab, les travaux de la Commission mixte intergouvernementale. À l'issue de l'audience, le ministre turc a fait savoir que «cette rencontre a permis d'évoquer plusieurs questions, en tête desquelles la coopération entre les deux pays, dans les domaines énergétiques, les ressources minérales, le tourisme, la culture, l'agriculture et d'au-tres domaines».

Le responsable turc a indiqué, en outre, que le président Tebboune lui a affirmé l'existence d'une «grande possibilité de coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement entre les deux pays», soulignant que les deux parties ont convenu de l'augmentation du volume des investissements et du commerce au profit des deux pays, d'autant que l'Algérie compte sur le soutien de la Turquie pour relancer le tissu industriel et le développement des infrastructures. Selon des sources, la première session du Conseil de coopération conjoint de haut niveau algéro-turc aura lieu à la mi-décembre prochain, à Istanbul.

Les entretiens entre les deux chefs d'Etat porteront sur le développement des relations politiques et économiques entre les deux pays à même de les porter à un niveau de partenariat stratégique. Un «partenariat stratégique» mis en avant, à maintes reprises, par le président Tebboune. Un partenariat concrétisé par la signature de la déclaration commune relative à la création d'un Conseil de haut niveau de coopération, sous la présidence des présidents algérien et turc mais aussi à travers la dynamique ayant marqué les rencontres de haut niveau, notamment ces derniers temps, a rappelé le ministre de l'Energie et des Mines.

Dans ce cadre, Fatih Donmez a affirmé que son pays était disposé à établir une coopération avec l'Algérie, fondée sur le principe «gagnant-gagnant» permettant de créer de nouvelles perspectives d'échanges commerciaux et d'investissement au profit des deux pays.

Dans la foulée, le président du Conseil d'affaires algèro-turc en Algérie, Tosyali Fuat, a évoqué plusieurs opportunités et perspectives communes d'investissement et de partenariat dans le secteur de l'énergie, notamment en matière d'hydrocarbures, de développement des industries pétrochimiques et de production et de transport de l'électricité, outre les mines, en particulier le fer.