Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a effectué, aujourd'hui, une visite au siège du ministère de la Défense nationale (MDN), où il a présidé la réunion de travail périodique, indique un communiqué du MDN."Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a effectué ce jeudi 08 décembre 2022, une visite au siège du ministère de la Défense nationale, où il a été accueilli par Monsieur le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire"."Après l’écoute de l’hymne national et la présentation des honneurs par les différentes formations des Forces de l’Armée nationale populaire, Monsieur le président de la République a salué ses hôtes", note la même source.Lors de cette visite, poursuit le communiqué, "Monsieur le président de la République a présidé la réunion de travail périodique, à laquelle ont pris part Monsieur le Général d’Armée, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l’Etat-Major de l’Armée nationale populaire et, par visioconférence, les commandants de Forces, de la Garde républicaine, de la Gendarmerie nationale, des Régions militaires et des grandes unités de l’Armée nationale populaire".Lors de cette réunion, "Monsieur le président a suivi un exposé exhaustif sur la situation sécuritaire prévalant à travers l’ensemble du territoire national, présenté par Monsieur le Général d’Armée, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, portant sur le bilan des activités exécutées par les unités de l’Armée nationale populaire au titre de l’année 2022, visant à réunir les exigences de stabilité, de sécurité et de quiétude au profit des citoyens, les missions de protection et de sécurisation de nos frontières nationales, de notre espace aérien et de nos approches maritimes, en sus de l’exécution des programmes de préparation et de développement du Corps de Bataille, et l’optimisation des mécanismes de maintien de la disponibilité opérationnelle des unités de combat", ajoute le communiqué. A cette occasion, "Monsieur le Président a donné un ensemble d’orientations et d’instructions aux personnels de l’ANP, en les exhortant à poursuivre le processus de développement et de modernisation de toutes ses composantes, et ce, dans l’objectif de relever les défis auxquels nous faisons face et de promouvoir nos Forces armées à la hauteur des nobles missions assignées", relève la même source."Après la signature du livre d’or, Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a été salué, à son départ du siège du ministère de la Défense nationale, par Monsieur le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire", conclut le communiqué.