Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a honoré, aujourd'hui à Alger, les lauréats de la 8e édition du Prix du président de la République du journaliste professionnel organisée sous le thème "Soixantenaire de l'indépendance : défis d'hier, défis d'aujourd'hui". Le premier Prix a été attribué à Khaled Derbani dans la catégorie de la presse écrite, à Mounir Laradj dans la catégorie des médias télévisuels, à Bouchra Bouhnache dans la catégorie des médias radiophoniques, et à Abdelhalim Diab dans la catégorie de la presse électronique. Le président de la République a également honoré des familles de sommités médiatiques décédées, à savoir : Mohand Oussaïd Belaïd, Zineb El Mili, Abdelmalek Houyou, Abdelmadjid Cherbal et Sabrina Khelifi. La cérémonie de distinction s'est déroulée au Palais du Peuple, en présence du président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, du président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, et du Chef d’Etat-Major de l'Armée national populaire (ANP), le Général d'Armée, Saïd Chanegriha. Ont pris part également à cette cérémonie, le directeur de cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, le secrétaire général de la Présidence de la République, Abdellah Moundji, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, des membres du gouvernement, des conseillers du président de la République, de hauts responsables et nombre de journalistes.