Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce soir à Alger, la cérémonie commémorative du 68ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er novembre 1954.La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Sheraton, en présence de dirigeants, de chefs d'Etat et de Gouvernement arabes, hôtes de l'Algérie au 31ème Sommet arabe.De hauts responsables de l'Etat et des membres du Gouvernement ont également assisté à cette cérémonie commémorative qui a été entamée par l'exécution de l'hymne national par la fanfare de la Garde républicaine.Par la même occasion, un film-documentaire, réalisé par la Direction de l'information et de la communication de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, sur la Guerre de libération nationale, "une Révolution attachée aux valeurs et principes humains", a été projeté.Organisée en marge d'un diner offert en l'honneur des hôtes de l'Algérie, la cérémonie a été clôturée par un somptueux feu d'artifices qui a illuminé le ciel de la capitale sur fond de "l'Illiade algérienne" du poète de la Révolution, Moufdi Zakaria.