Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera ,demain, une réunion du Conseil des ministres consacrée à la présentation et l’étude des projets de Loi relatifs à la liberté syndicale et l'exercice de ce droit, la loi fondamentale du service public, la protection, le contrôle et le suivi du commerce international et intérieur. En plus d'une présentation sur les projets de développement des mines de barytine. Pour rappel, il s’agit du premier Conseil des ministres après le « lifting » gouvernemental de jeudi dernier, qui a touché neuf départements.