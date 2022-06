Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, préside, aujourd'hui, une réunion du Conseil des ministres. Selon un communiqué des services de la Présidence, la réunion sera consacrée « à l'examen et au débat du projet de loi organique relative aux associations et du projet de loi de finances complémentaire 2022 (PLFC), ainsi qu'à d'autres exposés dont la révision des programmes éducatifs et du manuel scolaire ainsi que les préparatifs du60e anniversaire de l'indépendance».