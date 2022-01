Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté, hier, ses voeux au peuple algérien, à l'occasion du Nouvel An amazigh 2972, souhaitant santé et bien-être aux Algériennes et aux Algériens. «À l'occasion du Nouvel An amazigh 2972, je souhaite prospérité et progrès pour notre chère Algérie, et santé et bien-être à tous les Algériennes et Algériens. Assegwas ameggaz», a écrit le président Tebboune sur sa page Twitter.