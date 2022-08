Suite aux incendies dans certaines wilayas de l'est du pays, qui ont coûté la vie à des citoyens à El Tarf et Sétif, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le président Tebboune réitère la position de l'État et la mobilisation de toutes les ressources humaines et les moyens matériels pour éteindre les incendies et prendre en charge les blessés.