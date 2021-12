Commémorer les dates historiques, glorifier la guerre de Libération nationale et s'incliner à la mémoire des chouhada sont un devoir national que le président de la République tient à être le premier à accomplir. Saisissant hier, l'occasion du 61e anniversaire des manifestations du 11 Décembre 1960, qui ont constitué une halte importante dans le cours de la révolution, le chef de l'état, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, dans un message à la nation, que l'Algérie vivra une année de grandes festivités, en prévision de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance. Un acte fort qui symbolise l'attachement de l'Algérie à son histoire et à sa mémoire. Le président a même donné instruction afin que des programmes de commémoration soient d'ores et déjà élaborés. «Notre vaillant peuple commémore cette glorieuse épopée du 11 Décembre 1960, alors qu'il s'apprête à célébrer le 60e anniversaire de la fête de l'indépendance. Nous devons nous préparer à fêter cet événement mémorable qui consacre le recouvrement de la souveraineté nationale», a affirmé le président appelant «tous les secteurs, les institutions et tous les acteurs de la société civile à l'élaboration de programmes à la hauteur de cet événement, par fidélité à notre mémoire et en reconnaissance des sacrifices des martyrs». Abdelmadjid Tebboune insiste pour que cette occasion soit mise à profit «afin de sensibiliser les nouvelles générations à notre glorieuse histoire et de consacrer notre attachement à la mémoire de notre nation». Revenant sur les événements du 11 Décembre 1960, le président a fait savoir que «les manifestations ont été une preuve édifiante de la force de la glorieuse révolution et un indice inéluctable de la fin du colonialisme». Sur le plan diplomatique et médiatique, l'ébranlement du peuple à cette date historique a conforté «les positions du gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) et donné de l'espoir aux peuples opprimés, après l'adoption par l'AG des Nations unies, d'une résolution appelant à la décolonisation».

L'organisation de la célébration des manifestations du 11 Décembre 1960, à Naâma, se veut une symbolique, a fait savoir le président indiquant que la célébration coïncide avec la tenue, dans cette ville, du Colloque national sur la figure de la résistance populaire dans le Sud-Ouest, de cheikh Bouamama. Un homme «qui a dirigé une résistance populaire et levé haut l'étendard de la lutte pour défendre l'honneur de sa patrie et de sa nation, dans notre Grand Sud-Ouest», a souligné le président, s'inclinant à la mémoire «d'un homme unique et singulier au regard de son savoir, de ses oeuvres, de sa foi et de sa résistance (...) Chef charismatique et clairvoyant, homme politique chevronné et visionnaire, doué de capacités exceptionnelles dans l'organisation stratégique et la planification militaire». Le président Tebboune a conclu en appelant au resserrement des rangs pour protéger «le message sacré que nous ont légué notre héros, Cheikh Bouamama et tous les héros de notre résistance populaire (...) Il exige d'unifier les rangs et de se tourner vers l'avenir, et de faire de la cohésion des enfants de l'Algérie avec l'ANP, une force capable de relever les défis».