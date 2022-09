Aujourd'hui se tiendra la rencontre gouvernement-walis. Une réunion tant attendue pour «remettre les pendules à l'heure» et faire l'évaluation de l'action des walis sur la base des recommandations qui ont été données par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune lors de la dernière réunion gouvernement-walis.

Le développement local, l'implication dans la sphère économique et le changement de mentalité en termes de gestion, sont autant de points qui seront soulevés par le président Tebboune dans le but de rompre avec la pratique bureaucratique qui frappe de plein fouet la gestion des walis.

La rencontre d'aujourd'hui sera ponctuée par des recommandations très sévères de la part du président de la République à l'adresse des walis. Il sera question de révision totale de l'approche de gestion et de mettre un terme au «folklore» qui s'est transformé en un mode opératoire de nos walis.

Il sera l'occasion lors de la rencontre d'aujourd'hui de donner des instructions aux walis pour opérer une mue de fond en comble en se dotant d'une nouvelle culture de gestion et de management.

Le secteur économique et l'implication d'une manière concrète dans la résolution des préoccupations des citoyens, sont les deux volets qui doivent être étayés pour que les walis puissent dorénavant faire preuve de rigueur dans la perspective de l'adaptation avec les urgences qui s'imposent au pays et les priorités qui caractérisent le citoyen lambda et la conjoncture économique du pays.

À ce propos, le président Tebboune avait rappelé les défis qui attendaient les walis sur le plan économique en indiquant que «les défis de la relance économique, de la consécration de l'équilibre régional et de la justice sociale qui constituent le thème de cette rencontre sont les piliers essentiels des engagements pour la prise en charge des attentes des citoyens et de leurs aspirations dans le cadre de l'Algérie nouvelle».

La relance économique et les investissements auront une part du lion lors de la rencontre gouvernement-walis. Dans ce sillage, le président Tebboune va lancer son appel à nouveau aux walis pour les rappeler du rôle dont ils disposent quant à la relance des projets et du secteur économique en général y compris par l'accompagnement des opérateurs économiques et pour assainir le climat des affaires.

Dans ce sens, le président Tebboune avait signifié aux walis lors de la dernière rencontre gouvernement-walis que «vous êtes la locomotive de la relance économique et de la promotion de l'investissement, si vous ne dialoguez pas avec les investisseurs, d'autres intermédiaires indélicats le feront à votre place et parleront en votre nom, au nom des ministres et même de celui du Président».

La rencontre d'aujourd'hui ne versera pas dans la même approche que celle qui a marqué la précédente rencontre.

Le président de la République va sommer les walis de prendre leurs responsabilités pour assurer leur mission dont la priorité est de donner plus de dynamique au secteur économique et de rompre avec la gestion bureaucratique et folklorique.