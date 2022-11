Le président de la République a reçu des mains de son homologue tunisien, Kaïs Saïed, le témoin de la présidence de la Ligue des États arabes. Cet acte protocolaire a constitué l'ouverture officielle du 31e Sommet arabe d'Alger. Dans un discours de 18 minutes, Abdelmadjid Tebboune a, sur un ton serein et déterminé, marqué les urgences qui attendent les pays arabes et dont les premiers responsables devront traiter lors de la rencontre au Sommet. D'emblée, le chef de l'État a souligné le contexte exceptionnel qui préside à l'ouverture de ce Sommet et qui, par voie de conséquence, oblige les dirigeants arabes à plus de collégialité dans l'action future. Soulignant le caractère inédit du contexte géopolitique de toute l'Histoire moderne de l'humanité, le président Tebboune a énuméré les impacts directs sur le Monde arabe et en tête des préoccupations, la sécurité alimentaire qui se dégrade dans de nombreux pays arabes. La solution ne relève pas du miracle et le chef de l'État en trace les grandes lignes en appelant à faire du Monde arabe une véritable puissance économique. La suggestion est ainsi clairement présentée et le moyen d'y parvenir souligné par le chef de l'État à travers, préconise-t-il, une complémentarité des économies de la région. Dans le propos du Président, l'objectif n'est nullement impossible et mieux encore, il est atteignable pour peu que l'ensemble des pays arabes consentent à travailler dans le même sens au seul bénéfice des peuples de la région. Parmi ceux-ci, le Palestinien est naturellement celui qui a le plus besoin de la solidarité de ses pairs arabes. Il est entendu que l'insistance du Président à exprimer le soutien du Sommet à la Palestine est l'essence même de la création de la Ligue arabe et un point central des travaux du Sommet d'Alger. Le chef de l'État n'a pas manqué de souligner avec force la détermination de l'Algérie d'apporter un soutien effectif à un peuple qui vit une situation des plus injustes et risque même l'extinction en raison des pratiques illégales d'Israël. Celui-ci adopte une démarche qui repose sur la colonisation des terres palestiniennes, en les confisquant, expulse des familles entières de leurs habitations et tue des jeunes dans un odieux silence international, dira le chef de l'État. Face à ce déni d'existence qu'impose Israël aux Palestiniens, les Arabes doivent absolument oeuvrer à la sauvegarde des droits légitimes de ce peuple. Une mission urgente, estime le chef de l'État, devant l'impuissance avérée de l'ONU à imposer la solution à deux États, pourtant inscrite dans l'agenda de la communauté internationale. Le président de la République insiste auprès de ses pairs de l'obligation qui est la leur de faire en sorte à trouver une issue juste au conflit. «La cause palestinienne est le coeur battant de la nation arabe». Et pour mettre la communauté internationale devant ses responsabilités, le président de la République préconise l'institution par le Sommet arabe d'Alger d'un Conseil de coordination arabe. Sa principale mission sera de porter auprès du Conseil de sécurité la revendication légitime du peuple palestinien à l'adhésion à l'ONU en qualité de membre permanent.

Mettant en exergue la réconciliation inter-palestinienne, intervenu le 13 octobre dernier, le président de la République n'a pas moins souligné l'urgence pour la Ligue arabe d'aider la Libye, la Syrie et le Yémen à acter leur réconciliation à travers un dialogue inclusif. Pour ces pays et pour d'autres, le président Tebboune préconise la mobilisation du Fonds monétaire arabe et d'autres fonds à aider les pays arabes qui font face à une situation d'insécurité alimentaire critique.