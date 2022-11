Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête pour déterminer la responsabilité de tous les cadres et à tous les niveaux ayant contribué à la dégradation du secteur des transports maritime et aérien. Un secteur stratégique et névralgique. C'est ce qu'il ressort du communiqué du Conseil des ministres consacré à deux exposés relatifs au programme complémentaire de développement de la wilaya de Tissemsilt et à la feuille de route pour le développement de la flotte nationale de transport maritime et aérien des marchandises. Par ailleurs, le chef de l'État a ordonné la fusion, en une seule entité, des deux sociétés nationales, Cnan Med et Cnan Nord, spécialisées dans le transport maritime. Selon le contenu du communiqué, le président Tebboune a également ordonné une révision radicale de la structure et de la politique du transport maritime de marchandises. La nouvelle stratégie devant régir ce secteur devra être présentée dans un délai d'un mois. Le chef de l'État a également insisté sur la nécessité d'oeuvrer par tous les moyens afin de trouver un «règlement technique» des navires algériens réquisitionnés au niveau des ports internationaux. Les ambassadeurs d'Algérie seront mis à contribution. Enfin, Abdelmadjid Tebboune a appelé à ouvrir la voie à l'expertise algérienne spécialisée dans la marine, notamment les jeunes qualifiés, pour créer des entreprises dans le domaine de la réparation navale. Concernant la Compagnie nationale aérienne, Air Algérie, le président Tebboune a exigé une refondation totale de son fonctionnement selon les normes internationales. L'accent a été, également, mis sur la nécessité de réactiver la navigation aérienne au niveau de tous les aéroports du pays. Ainsi, le chef de l'État a insisté sur l'accélération dans l'acquisition de nouveaux avions dans les meilleurs délais. Une exigence entrant dans le cadre du renouvellement de la flotte aérienne nationale et qui sera statuée lors du prochain Conseil des ministres. Dans la foulée, le président Tebboune a ordonné le retour au trafic d'avant l'épidémie de Covid avec l'intensification des vols touristiques entre Paris et Djanet. Sur un autre registre, le chef de l'État a souligné la nécessité de poursuivre la réforme du secteur des collectivités locales, selon une vision globale et profonde, conformément à son programme présidentiel, d'autant plus que le système juridique dans lequel il évolue ne suit plus le rythme des transformations et mutations majeures que connaît le pays. Dans cet ordre d'idées, il a exigé de la commission chargée de la révision des Codes communal et de wilaya et placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, de présenter la nouvelle mouture qui doit tenir compte des spécificités de chaque commune en termes de ressources et de potentialités. Dans ce cadre, le Conseil des ministres s'est penché sur le programme complémentaire de développement de la wilaya de Tissemsilt.Outre la concrétisation sur le terrain dudit programme, le président Tebboune a ordonné au gouvernement de tenir sa prochaine réunion, soit mercredi 30 novembre, dans la wilaya de Tissemsilt. Cette réunion sera consacrée, d'ailleurs, à l'accélération des travaux de la ligne ferroviaire reliant Tissemsilt à Boughezoul (wilaya de Médéa), en sus de la réhabilitation du réseau routier qui relie cette wilaya du centre-ouest aux wilayas du pays. À ce titre, la réhabilitation et le dédoublement de la RN n°14, reliant Tissemsilt à Khemis Miliana dans la wilaya d'Aïn Defla, ont été approuvés durant ce Conseil des ministres. Enfin, il a ordonné d'appuyer le programme d'aide à l'habitat rural dans cette wilaya au vu de «son caractère agricole et touristique».