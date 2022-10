Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a félicité, hier, les journalistes et travailleurs de la Radio et de la Télévision à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur ces deux institutions."Le 28 octobre 1962, une date pour renouveler le serment fait aux chouhada et moudjahidine à l'occasion de l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté algérienne sur la radio et la télévision du colonialisme abjecte. Mes sincères félicitations aux journalistes et travailleurs de ces deux institutions en cette précieuse occasion", a tweeté le président Tebboune.