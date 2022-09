Le président de la République a félicité, hier, la sélection algérienne de boxe pour avoir remporté la première place au championnat d'Afrique organisé à Maputo (Mozambique).Une victoire qui a fait jaser encore une fois le Makhzen qui n'a pas trouvé mieux de manipuler les résultats avant qu'ils ne soient annoncés par la Fédération internationale de boxe. Fidèle à ses manigances, le Makhzen a induit en erreur la communauté sportive en reléguant l'Algérie à la seconde place.

Mais c'était sans compter sur la vigilance de l'ambassade d'Algérie au Mozambique qui a rétabli les faits en torpillant l'ignoble fake news marocaine. En effet, notre ambassade à Maputo a alerté en temps réel les autorités sur cette manipulation. L'ambassade d'Algérie au Mozambique a bataillé depuis 48h pour faire valoir le système du ranking. Ce système donne la victoire au pays qui a gagné le plus grand nombre de médailles. «Bravo à nos championnes et champions de boxe pour avoir décroché la première place au championnat d'Afrique au Mozambique», a écrit le président Tebboune dans un message de félicitations. «Vous avez fait honneur à l'Algérie et avez hissé haut son emblème national, tel que vous aviez promis, en paroles et en actes. Je vous rencontrerai prochainement inchallah. Félicitations à vous et à l'Algérie», a ajouté Tebboune sur son compte twitter promettant de recevoir dans les prochains jours ces athlètes pour leurs grandes performances. La sélection algérienne de boxe Messieurs et Dames a remporté 15 médailles (4 or, 5 argent et 6 bronze) au championnat d'Afrique organisé du 12 au 18 septembre 2022.