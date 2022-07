Le challenge n'était pas évident à relever. Il fallait réhabiliter l'image de l'Algérie dans le monde, la repositionner dans son fief naturel comme pays pivot régional et continental, relancer de fort belle manière l'économie industrielle, hydrique, touristique, hydraulique et technologique, en la rendant plus forte sur les plans géopolitique et géostratégique, consolider l'unification nationale, en forgeant le front interne et en frappant fort lorsqu'il s'agit de la défense du pays. Abdelmadjid Tebboune, a su comment le faire et réveiller l'Algérie. Le peuple applaudit son Président. Sa cote de popularité ne cesse de monter. Elle grimpe chaque jour qui passe, sous l'emprise des décisions historiques qui témoignent de son caractère fort et unique. Le peuple algérien a trouvé chez le président Tebboune ce qu'il cherchait depuis de longues décennies. Cela se traduit par le grand engouement, le grand amour et la forte admiration portés par le peuple au président de la République. Sur les réseaux sociaux, des milliers de commentaires encensent Tebboune, sa réputation est en pleine vogue. Elu à la tête de l'Etat depuis le 19 décembre 2019, le ministre de la Défense nationale et chef suprême des forces de l'Armée nationale populaire, Abdelmadjid Tebboune a épaté les Algériens de par ses décisions historiques, par son grand engagement pour une Algérie nouvelle plus forte. Le Mouvement populaire pacifique de la célèbre et historique date du 22 février 2019, n'a été que le début d'un nouveau départ d'une Algérie animée par de grandes ambitions sous l'ère du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Confrontée à des situations trop difficiles et compliquées à la fois, voilà quatre ans déjà, elle est en train de se construire. Confirmation d'une forte nation qui se dessine.

Depuis son investiture à la tête de l'Etat, soit deux ans et demi déjà, le président Tebboune a su comment relancer le secteur des exportations. Du jamais-vu depuis l'indépendance de l'Algérie. Sous son ère, de nombreux grands projets stratégiques ont été lancés, tels que la production du phosphate à Ghar Djebilet, le pétrole et le gaz dans le Grand Sud du pays, les grandes voies ferrées dans le Sud, la route transsaharienne, le plus long gazoduc en Afrique entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria, la production de grands bateaux de pêche. Sur le plan interne, Abdelmadjid Tebboune a déjà réalisé de nombreux exploits malgré une conjoncture nationale et internationale des plus difficiles qu'a connus l'Algérie.

L'augmentation des salaires et des pensions, l'attribution de l'allocation chômage pour les jeunes sans emploi, la relance des projets d'investissement à l'arrêt, les réformes de l'ensemble des secteurs, la lutte contre la corruption et la bureaucratie et la relance de l'économie nationale, le chef de l'Etat a fait preuve d'une grande détermination qui lui a permis d'accomplir ses engagements suivis par des actes concrets.

Le chef de l'Etat a été le grand architecte de la mise en oeuvre de l'allocation chômage en Algérie, une première au pays, voire dans le monde arabe et en Afrique. Sa grande contribution à la sauvegarde des usines, entreprises et sociétés confrontées durant des années soit à l'arrêt, suspension ou soit à la faillite, a permis de relancer la production nationale, de fortifier l'économie nationale permettant la création des dizaines de milliers de postes d'emploi. Entre décembre 2019 et juin 2022, le président de la République a déjà franchi d'importants pas et apporté des solutions à de nombreux soucis. Toutefois, beaucoup reste à faire.