Les éloges continuent pour Abdlemajid Tebboune. Après le président vénézuélien, Nicolás Maduro, c’est au tour du secrétaire général de la Ligue arabe qui semble avoir été conquis par la personnalité du président algérien. En effet, dans une interview à la chaîne internationale, ALG 24 news, Ahmed Aboul Gheit a fait savoir qu’il a rencontré « une personne sage et réfléchie avec une grande connaissance de la situation internationale ». « Je suis d'accord avec les idées du président Tebboune concernant les grandes questions internationales. La cause palestinienne et le besoin d'unité et de coordination entre tous les pays arabes », a-t-il ajouté. En outre, le SG de la Ligue arabe a fait part de sa conviction que le sommet arabe qui se tiendra le 1 er novembre prochain à Alger, sera une totale réussite.