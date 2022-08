La visite officielle de trois jours en Algérie, effectuée par le président français, Emmanuel Macron, depuis , jeudi dernier, est « très réussie » et a « remis beaucoup de choses à leur place », a indiqué, aujourd’hui, à Alger, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. « C'est une visite excellente, nécessaire et utile pour la relation entre les deux pays. De mon point de vue, c'est une visite très réussie qui a remis beaucoup de choses à leur place », a déclaré le président Tebboune à la presse à l'issue de la signature de la « Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé » entre l'Algérie et la France. La déclaration du président de la République a eu lieu au salon d'honneur de l’aéroport international Houari-Boumediene, en présence du président Macron et des délégations des deux pays. La visite du président français a ainsi « permis un rapprochement qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas la personnalité même du président Macron », a ajouté le président Tebboune. Pour Macron, la Déclaration d'Alger va permettre de faire en sorte que « l'intimité se renforce en ayant un dialogue permanent sur tous les sujets. Y compris les sujets qui nous empêchaient d'aller de l'avant, car ils revenaient sans cesse, la mémoire par exemple ».La commission mixte d'historiens décidée pendant la visite de Macron pour aplanir les dissensions et affronter « avec courage » le passé, selon les mots du président français, « pourrait être installée dans les 15 à 20 jours qui suivent », a annoncé Tebboune. Le président français a juste après ce petit point de presse pris son avion pour regagner Paris.