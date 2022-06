Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, aujourd’hui au Palais des expositions (Pins maritimes), à l'inauguration de la 53ème édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), avec la participation de plus de 700 entreprises représentant 20 pays. Le Président Tebboune a été accueilli à l'entrée du Palais des expositions par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane et le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig. Des membres du gouvernement et des représentants du Corps diplomatique accrédité en Algérie ont également assisté à la cérémonie officielle d'inauguration de la FIA.