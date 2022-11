Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu une médaille de haute distinction de la part du président du Parlement arabe, Adel Ben Abderahman Al-Assoumi, qui a salué sa politique judicieuse. Cette médaille a été remise au président de la République en marge du dîner offert mardi soir, à l'hôtel Sheraton, en l'honneur des hôtes de l'Algérie participant aux travaux de la 31e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau du sommet.

L'Émir de l'État du Qatar félicite le Président Tebboune

«Un Sommet réussi!»

L'Émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, a félicité, hier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la réussite du Sommet arabe qu'abrite l'Algérie, formant le voeu de voir ses conclusions promouvoir l'action arabe commune à «des perspectives prometteuses répondant aux aspirations des peuples arabes».

«Je félicite mon frère, le Président Abdelmadjid Tebboune pour la réussite du 31e Sommet arabe. Tout en remerciant nos frères en Algérie pour la bonne organisation et l'hospitalité, je souhaite que les conclusions du Sommet puissent promouvoir l'action arabe commune à des perspectives prometteuses à même de répondre aux aspirations de nos peuples arabes au développement et à la prospérité, et renforcer la sécurité et la paix dans la région», a écrit l'Émir de l'État du Qatar sur son compte officiel Twitter.

Kaïs Saïed, président de la Tunisie

«Faisons de ce Sommet celui de l'unité!»

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a donné le coup d'envoi du Sommet arabe d'Alger, en tant que président de la session précédente.

Le président Saïed a entamé son discours par un vibrant hommage à «l'Algérie, terre des martyrs».

Le chef de l'État tunisien s'est réjoui que ce Sommet soit organisé dans une journée aussi symbolique que le 1er Novembre, anniversaire de la glorieuse guerre de Libération nationale.

Le président tunisien a ensuite rendu hommage à son homologue algérien qui a fait de ce Sommet celui du «rassemblement et de la fraternité».

«Nous espérons que le Sommet d'Alger contribuera à résoudre les différends entre nos pays arabes et que ce Sommet soit le sommet des frères et des solutions», a-t-il insisté

C'est dans ce sens que Saïed a appelé tous les participants à faire de ce rendez-vous «celui du début de la vraie unité arabe face aux dangers qui menacent la région».

Le Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi

«Notre sécurité est une ligne rouge»

Les travaux de la séance consultative du Sommet arabe ont débuté, à huis clos, au Centre international des conférences (CIC) à Alger, sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, président de la 31e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau du Sommet. Le président de la République d'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, est le premier à avoir pris la parole où il a félicité l'Algérie et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la réussite de ce Sommet. Le président égyptien est revenu sur la question phare de ce Sommet, à savoir la Palestine insistant sur la solution à deux Etats avec El Qods comme oapitale de la Palestine. «La cause palestinienne restera le socle de notre union, et l'initiative de paix arabe reste une incarnation de cette cohésion», a-t-il affirmé. Al Sissi a estimé que ce Sommet d'Alger est une étape charnière dans l'histoire de la coopération entre les peuples arabes. Dans ce sens, il a insisté sur le fait que «la sécurité des peuples arabes est une ligne rouge que nous devons préserver». De même qu'il a souligné la nécessité d'une refonte de la coopération sécuritaire entre les différents pays du monde arabe. «Une nouvelle approche qui doit nous permettre de préserver la paix sociale et consacrer les piliers de la bonne gouvernance», a-t-il soutenu. «Nous aspirons à réaliser des partenariats avec nos pays arabes et dépasser nos divisions», a-t-il conclu.

Mahmoud Abbas, Président palestinien

«Nous allons revoir nos relations avec le colon sioniste»

Se disant fier de partager avec les Algériens le 68e anniversaire de la glorieuse guerre de Libération nationale, le Président palestinien, Mahmoud Abbas, a rendu hommage au peuple du un million et un demi-million de martyrs. Abbas rappelle que c'est dans ce même pays qu'a été proclamée la création d'un État palestinien par le défunt Yasser Arafat. Il a également salué l'initiative du Président Tebboune de réconciliation des différentes factions palestiniennes qui ont eu lieu le mois dernier ici même à Alger. «On va revoir toute notre relation avec Israël», a-t-il répété par deux fois. «On n'a pas d'autre choix car il ne respecte rien. Il refuse de se soumettre au droit international en continuant son travail expansionniste, tout en massacrant le peuple palestinien», soutient- il. Le président palestinien a par ailleurs, a salué le rapport publié par la Commission d'enquête indépendante condamnant les pratiques de l'occupation. D'autre part, Mahmoud Abbas a appelé au soutien des pays arabes en prenant la décision de former un Comité ministériel qui se déplacera au niveau international pour dénoncer les pratiques de l'occupation.

Antonio Guterres, Secrétaire général de l'ONU

«Je suis solidaire avec l'Algérie»

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres a affirmé que sa participation au 31e Sommet arabe se voulait une expression de sa «solidarité» et de sa «gratitude» à l'Algérie et à son peuple, qualifiant la Ligue arabe de «partenaire très important» de l'ONU dans la «réalisation de la sécurité, de la paix et du développement» dans le monde.

Dans une déclaration à la presse à l'issue d'une audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le responsable onusien s'est dit ravi d'être en Algérie, affirmant que la Ligue arabe «est un partenaire très important pour l'ONU, pour oeuvrer ensemble à la réalisation de la sécurité, de la paix et du développement» dans le monde.

Ma présence ici me donne l'occasion d'exprimer ma gratitude et ma solidarité avec l'Algérie et son peuple», a-t-il dit, saluant «le rôle essentiel de l'Algérie dans le soutien des mouvements de libération en Afrique».

Le Prince héritier de l'État du Koweït

«L'Algérie a joué un grand rôle»

Le Prince héritier de l'État du Koweït, Cheïkh Mishaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a réitéré son appel à la communauté internationale pour faire réussir le processus de paix au Moyen-Orient et garantir le droit du peuple palestinien à l'établissement de son État indépendant, avec el-Qods Est pour capitale.

Dans une allocution prononcée lors de la deuxième journée des travaux de la 31e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau du sommet, le Prince héritier de l'État du Koweït a salué le rôle de l'Algérie dans le rapprochement des factions palestiniennes.

Par ailleurs, il a appelé les Nations unies à poursuivre leurs efforts pour parvenir à une solution politique au Yémen, exprimant son inquiétude face au refus des Houthis de prolonger la trêve. Dans un autre contexte, Cheïkh Mishaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah a exprimé son rejet total de toutes les formes de terrorisme, appelant à la conjugaison des efforts pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme et tarir ses sources de financement.

Le Président chinois Xi Jinping

«Je salue l'engagement de l'Algérie»

Le président chinois Xi Jinping a adressé mardi un message de félicitations au président de la République Abdelmadjid Tebboune, président tournant du Conseil de la Ligue arabe, à l'occasion de la convocation du 31e Sommet de la Ligue arabe à Alger. Il a déclaré que la Ligue arabe, déterminée à rechercher la force par l'unité dans le monde arabe, a activement fait progresser la paix et la stabilité au Moyen-Orient et a déployé des efforts inlassables pour sauvegarder le multilatéralisme et les intérêts communs des pays en développement.

Le Président chinois a salué l'engagement à long terme de l'Algérie à renforcer la solidarité entre les pays arabes, son rôle actif dans la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des pays en développement et l'accent qu'elle a mis sur la coopération collective entre la Chine et les pays arabes. L'amitié que la Chine a forgée avec les pays arabes dont l'Algérie a su résister à l'épreuve du temps, a indiqué Xi Jinping. Ces dernières années, la confiance politique réciproque entre les deux parties s'est de plus en plus consolidée, la coopération dans le cadre de l'Initiative la Ceinture et la Route a fait des progrès tangibles et la coopération pratique dans divers domaines a donné des résultats fructueux.

Face à la pandémie de Covid-19, les deux côtés se soutiennent et s'entraident dans les moments difficiles, établissant un bon modèle pour la coopération Sud-Sud, a-t-il rappelé. La Chine est prête à travailler avec les pays arabes pour renforcer le soutien mutuel et élargir la coopération dans un effort conjoint afin de construire une communauté de destin sino-arabe dans la nouvelle ère, créant ainsi un avenir brillant pour les relations sino-arabes et contribuant à la paix et au développement dans le monde.