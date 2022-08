Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu et remis des distinctions aux deux premières lauréates de l'examen du Baccalauréat (session juin 2022), Benabbas Imène et Merdas Manar, classées respectivement première et deuxième à l'échelle nationale dans la filière des sciences expérimentales.

Benabbas Imène, originaire de Batna, qui a obtenu une moyennes de 19,55 et Merdas Manar, originaire de Guelma, qui a obtenu 19,23 au Baccalauréat, n'avaient pas assisté, pour des raisons de santé, à la cérémonie de distinction des meilleurs lauréats des examens scolaires nationaux (session 2022), présidée par le président Tebboune, mercredi dernier, au Palais du Peuple.