Dans un message aux journalistes algériens, à l'occasion de la célébration, aujourd'hui, de la Journée nationale de la presse et la parution du premier numéro du journal Résistance algérienne, porte-parole du Front et de l'Armée de Libération nationale, un certain 22 octobre 1955, le président de la République a réitéré son soutien à la presse nationale et affirme avoir instruit le gouvernement à l'effet de «continuer à soutenir les nouvelles chaînes de télévision et stations de diffusion qui ont été mises en service». Cela en sus de l'accompagnement des radios nouvellement créées au niveau des nouvelles wilayas.

À cet effort technique et matériel qu'exige le chef de l'État du gouvernement, il a appelé, dans son message, l'Exécutif à la confection de la batterie de textes législatifs censés encadrer la profession de journaliste. Ainsi, Abdelmadjid Tebboune instruit l'Exécutif pour «accélérer l'achèvement de l'élaboration de la loi organique sur les médias, la loi sur l'audiovisuel, la loi sur la presse écrite et la loi sur la presse électronique». Cet effort législatif nécessaire pour stabiliser le secteur de la presse, consiste à «promouvoir le rôle pivot du secteur des médias et de la communication dans la société», atteste le chef de l'État, non sans affirmer sa volonté et celle de l'État «à traduire les engagements que nous avons pris en consacrant la liberté d'expression de la presse écrite, audiovisuelle et électronique dans la Constitution».

Le président Tebboune renouvelle, à cette occasion donc, son attachement à l'édification d'une presse forte et libre en Algérie. Mais aussi à faire parvenir une information crédible à l'ensemble de la communauté nationale. «Nous avons oeuvré à étendre les réseaux des stations de radio et de télévision à travers toutes les régions du pays», a-t-il souligné dans son message.

Le chef de l'État qui mesure le rôle central de l'information dans la société a tenu néanmoins à préciser que le pays passe actuellement par «l'étape de la construction nationale». Il attend de la presse qu'elle apporte sa contribution. «Nous jetons les bases d'une relance économique et d'un développement durable dans un contexte de stabilité et de tranquillité», fait remarquer le chef de l'État, comme pour souligner l'importance de traduire la véritable situation que vivent les Algériens présentement. Il reste que Abdelmadjid Tebboune ne doute pas des hommes et des femmes qui fabriquent l'info en Algérie. Il a mis un point d'honneur à «saluer le niveau de conscience nationale de la famille des médias». Cette estime que voue le Président à la presse tient du fait que celle-ci «fait face avec un grand professionnalisme aux stratagèmes de promotion de fausses informations et de propagande systématique visant à occulter les réalisations de notre pays et sa capacité à relever les défis et à remporter des succès». L'allusion à la guerre de 4e génération est on ne peut plus claire. Abdelmadjid Tebboune s'élève contre «les professionnels du mensonge». En effet, le cyberespace pullule de fausses informations, dont la fonction est d'attenter au moral des Algériens. L'occasion pour le chef de l'État de rendre hommage aux martyrs de la guerre contre le terrorisme. «À cette occasion, je rends hommage aux martyrs du devoir national, qui ont défendu avec honneur et fierté le front contre le terrorisme et la machine de destruction, qui visait l'État national et ses institutions», a affirmé le président Tebboune.