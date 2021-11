Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a réitéré le « soutien de l'Algérie au combat du peuple palestinien, jusqu'au recouvrement de ses droits bafoués». Dans une allocution à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée le 29 novembre de chaque année, Abdelmadjid Tebboune a appelé la communauté internationale, notamment l'ONU, à «assumer ses responsabilités historiques, face à la persistance de l'occupation (Israël)», qui défie la légitimité internationale, « en tentant d'imposer le fait accompli, de revenir sur ses engagements, de vider tous les accords de leur contenu et de capoter le projet de création d'un Etat palestinien». Le chef de l'Etat a aussi sommé la communauté internationale à consentir plus d'efforts pour pousser l'Organisation des Nations unies, notamment son Conseil de sécurité. Ces efforts, relève le président Tebboune, devront permettre de «rendre des comptes sur les dépassements et les abus perpétrés par l'occupant contre le peuple palestinien, en lui assurant une protection internationale».

Concernant les positions de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne, le chef de l'Etat a réaffirmé que «l'Algérie demeure convaincu qu'aucune solution ne puisse exister sans l'implication du peuple palestinien». Aussi, a-t-il exprimé l'adhésion de l'Algérie à l'initiative de paix arabe adoptée lors du Sommet arabe (2002) de Beyrouth. Une initiative, rappelle Abdelmadjid Tebboune, reposant sur «le principe du retrait complet des terres arabes occupées en échange de paix» et ce, «dans le cadre de la légitimité internationale et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment les deux résolutions 242 et 338». Dans ce cadre, le chef de l'Etat a dénoncé «la politique de deux poids, deux mesures de la communauté internationale», qui doit, selon Abdelmadjid Tebboune, «assumer ses responsabilités historiques et juridiques», en faisant « pression sur l'occupant israélien et en le poussant à se conformer pleinement au droit international». Par ailleurs, le président de la République affirme que «l'Algérie reste fidèle à ses principes» qui appellent «à redoubler les efforts pour protéger le peuple palestinien des violations» et réitère «son soutien aux initiatives sincères et aux efforts sérieux, visant à instaurer le paix au Moyen-Orient sur la base de la légitimité internationale». Pour le chef de l'Etat, la situation humanitaire préoccupante dans les territoires occupés est une autre motivation pour l'ONU d' assumer ses responsabilités, afin de permettre au peuple palestinien d'exercer son droit légitime pour récupérer ses terres spoliées et d'établir un État indépendant et souverain avec El Qods pour capitale. Un appel, déjà exprimé dans son allocution prononcée à l'occasion de la tenue de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale (AG) de l'Organisation des Nations unies (ONU) à New York. «La question palestinienne reste pour l'Algérie et son peuple, non seulement une cause sacrée, mais également centrale», a-t-il déclaré.