Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, aujourd'hui, une réunion du Conseil des ministres lors de laquelle il a donné plusieurs instructions et directives au Gouvernement concernant le secteur de l'Agriculture, notamment l'autorisation de l'importation du matériel agricole et des tracteurs de moins de cinq ans, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.Le président Tebboune, précise le communiqué, a instruit à l'effet de "permettre l'importation du matériel agricole, tous types confondus, ainsi que ses pièces de rechange, soit par les particuliers à titre individuel ou par les sociétés, en sus de l'importation des tracteurs agricoles de moins de cinq (5) ans, et ce en attendant de parvenir à un équilibre entre les tracteurs fabriqués localement et ceux importés".Il a en outre souligné "la nécessité de faire sortir l'agriculture du caractère social au caractère scientifique suivant une vision moderne qui inclut la formation et la qualification de la ressource humaine", outre "l'adoption de nouvelles techniques de construction des infrastructures de stockage des récoltes agricoles en vue d'accélérer les opérations de réalisation, notamment dans les wilayas connues pour leur production abondante".Par ailleurs, le président de la République a ordonné de "durcir le contrôle sur le forage non étudié des puits qui expose les eaux souterraines potables au danger de salinité, notamment avec le stress hydrique et les changements climatiques". Il a également instruit à l'effet de "changer le mode de gestion traditionnel de l'agriculture et de créer de nouvelles filières dans toutes les wilayas.