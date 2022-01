Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, une réunion du Haut Conseil de Sécurité. Le premier de l'année 2022. Plusieurs hauts responsables, dont le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, le ministre de la Justice, Abderrachid Tabi, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, ont assisté à la réunion. Selon un communiqué de la présidence de la République, la réunion a été consacrée à l'évaluation de la situation générale dans le pays, notamment sur les plans sécuritaire, sanitaire, politique et économique.

Après avoir écouté les interventions des membres du Haut Conseil de Sécurité sur les questions inscrites à l'ordre du jour, le président de la République a donné ses instructions aux responsables, chacun dans son domaine de compétence. D'autant que la situation est dominée par la pandémie de cooronavirus, dont le dispositif de protection vient d'être reconduit pour 10 jours. Malgré les appels répétés des autorités sanitaires du pays à intensifier la campagne de vaccination, les Algériens se montrent de plus en plus réticents à se faire vacciner. Une attitude inquiétante et embarrassante pour les hautes autorités du pays. Le taux de vaccination en Algérie des personnes âgées de plus de 18 ans a atteint 28%, selon le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, qui précise que «si on prend en considération l'ensemble de la population, ce taux ne dépasse pas les 10 à 11%».

À cet égard, le chef de l'état aurait ordonné une intensification des opérations de sensibilisation sur le respect des mesures de prévention et l'application de la loi contre les contrevenants. Le président Tebboune aurait, également, instruit ses ministres d'accélérer la campagne de vaccination. Au plan interne, le chef de l'état aurait instruit les membres du gouvernement à appliquer la loi dans toute sa rigueur contre les spéculateurs, en partie derrière la hausse des prix et la pénurie de certains produits de large consommation. «Certains parasites et intrus du commerce ont misé sur la spéculation pour provoquer cette augmentation des prix», avait-il lancé lors de la dernière réunion avec les walis.

Dans ce cadre, le moyen préconisé par Abdelmadjid Tebboune est de frapper fort, en criminalisant, purement et simplement, les activités spéculatives. Par ailleurs, la réunion aurait été l'occasion d'aborder le renforcement du front interne pour consolider l'unité nationale.

D'autant que l'environnement régional de l'Algérie est confronté à une multiplication de menaces et dangers, en relation avec le déploiement des groupes terroristes et du crime organisé, corrélativement, l'accentuation de la mise en oeuvre d'agendas étrangers et de la présence militaire auxquels s'ajoute la concrétisation par la servitude stratégique marocaine du projet sioniste.