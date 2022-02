Après Doha, le président de la République sera, aujourd'hui, à Koweït City. Invité par l'émir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, Abdelmadjid Tebboune, qui a effectué au Qatar une visite d'État de deux jours, a quitté ce pays pour se diriger au Koweït. Selon l'agence presse officielle Kuna, le président Tebboune est attendu, aujourd'hui au Koweït pour la tenue d'un mini-sommet auquel prendra part également le président égyptien Abdelfattah Sissi. Aucune information officielle n'est venue, pour l'heure, éclairer sur le contenu de cette rencontre triangulaire, mais cette dernière se déroule à quelques mois de la tenue du Sommet arabe d'Alger. Un rendez-vous stratégique qui ne manquera pas de figurer dans les consultations que vont mener l'émir et les deux présidents arabes. Il sera sûrement question d'échanges pour régler certains détails et s'assurer de la réussite de la réunion d'Alger. C'est dire que les grandes manoeuvres diplomatiques ont bel et bien commencé et que Abdelmadjid Tebboune est au centre d'une démarche sans précédent dans les annales de la Ligue des États arabes. Le chef de l'Etat a effectué, durant la dernière semaine de janvier, une visite en Égypte, où les entretiens avec son homologue, Sissi, ont porté notamment sur les derniers développements que connaît la scène arabe et l'impératif de dynamiser l'action commune, en vue de préserver l'unité et la souveraineté des États arabes. À la même période, Abdelmadjid Tebboune avait envoyé, avec son ministre des Affaires étrangères, un message à l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Djaber Al-Sabah. Pour rappel, le Koweït a annoncé, par la voix de son ministre des Affaires étrangères que «le Koweit sera le premier pays à participer au Sommet arabe d'Alger et le dernier à le quitter». Le prince héritier, Cheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a affirmé, pour sa part, accorder un grand intérêt à la promotion de l'action arabe commune, et avait donné des instructions à l'effet d'apporter le soutien nécessaire à l'Algérie, lors du prochain sommet.