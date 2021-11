Le président de la République vient de donner le feu vert pour la réactivation, sans délais, du Haut Conseil à l'énergie HCE. La décision a été prise, à l'issue du Conseil des ministres qui a eu à débattre d'autres questions et secteurs non moins importants. Les missions de prospective et d'évaluation seront assignées à ce Haut Conseil de l'énergie. Il sera le réceptacle institutionnel de toutes les propositions et les réflexions engageant l'avenir du secteur en entier, mais aussi la politique future de la transition et de l'efficacité énergétiques. En fait, le président a ordonné l'installation du HCE, à travers la désignation de ses membres, qui seront composés d'experts et de compétences nationales et celles établies à l'étranger. Par ailleurs, des mesures urgentes ont sanctionné l'issue de ce Conseil des ministres. À l'exemple des instructions urgentes concernant la généralisation de l'utilisation de l'énergie solaire à l'ensemble des communes du pays. Dans ce cadre, Tebboune a ordonné l'obligation faite à «toutes les communes du pays, d'utiliser l'énergie solaire dans l'éclairage public, y compris au niveau des voies express et les zones montagneuses à l'instar des Aurès, l'Ouarsenis et le Djurdjura». Ce qui ne constitue pas, en soi, une difficulté, étant donné que plusieurs APC ont recours, depuis des années déjà, aux énergies renouvelables, dont l'énergie solaire. L'objectif affiché étant de déclarer la guerre au gaspillage et aux gaspilleurs des ressources énergétiques du pays. Le ministère de la Transition énergétique est appelé à concevoir un nouveau modèle de consommation énergétique basé sur la rationalité. Ainsi, le président semble accorder un grand intérêt à «l'importance de rationaliser la consommation locale du gaz, en vue de préserver les ressources énergétiques, et augmenter partant les capacités d'exportation». Il s'agit là d'un vieil écueil que les anciens gouvernants n'arrivaient pas à dégager, malgré des indicateurs qui viraient au rouge quant à la croissance impressionnante de la consommation domestique. Une telle politique permettrait, «de dégager des excédents supplémentaires à l'exportation et de limiter le gaspillage des produits énergétique». Tebboune vient conforter la vision du secteur quant à «orienter progressivement ce secteur (Ndlr: habitat) vers l'adoption de normes environnementales peu énergivores permettant d'éviter l'utilisation de matériaux nuisibles à l'environnement». Dans ce cadre, il faut noter l'interdiction d'utilisation du bois dans les projets de réalisation de logements, et son remplacement par le PVC afin de préserver la richesse forestière. Dans ce cadre, il serait utile de citer cette mesure préconisée par le président, relative à la révision ou la redéfinition des normes et des critères d'importation des chauffages à utilisation domestique, sur le plan de la sécurité et de la consommation. Le président a appelé les responsables du secteur à s'ouvrir à d'autres horizons, notamment la coopération et les échanges internationaux, notamment avec «les pays développés dans les recherches sur les techniques de généralisation de l'utilisation des énergies renouvelables». Afin d'impulser plus de rigueur, le directeur de cabinet a été chargé par le président de veiller au grain, à travers un suivi et une évaluation rigoureux de la mise en application de ces mesures.