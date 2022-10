Le ministre de la Communication, MMohamed Bouslimani, a été reçu, aujourd'hui, en sa qualité d'Envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, par le président du Conseil de direction présidentiel au Yémen, Rachad Mohammed Al-Alimi, à qui il a remis la lettre d'invitation adressée par le président Tebboune pour participer aux travaux du Sommet arabe qu'abritera l'Algérie début novembre, a indiqué un communiqué du ministère."En sa qualité d'Envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a été reçu, jeudi, par le président du Conseil de direction présidentiel de la République du Yémen, pays frère, M. Rachad Mohammed Al-Alimi, à qui il a remis la lettre d'invitation adressée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour participer aux travaux de la 31e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du Sommet, qu'abritera l'Algérie les 1er et 2 novembre", a précisé le communiqué. A cette occasion, le ministre a transmis les salutations du président de la République à "son frère le président du Conseil de direction présidentiel au Yémen, et ses vœux de bien-être et de prospérité à ce pays frère, formulant son souhait de voir la République du Yémen contribuer au succès de ce rendez-vous arabe important qui vise la réunification et la consolidation des liens de fraternité entre les pays arabes conformément aux aspirations des peuples arabes à davantage de stabilité et de prospérité", ajoute-t-on de même source. Pour sa part, le président du Conseil de direction présidentiel du Yémen a affirmé être "honoré de participer personnellement au prochain sommet arabe qui se tiendra au pays des chouhada dans un contexte arabe et international marqué par des enjeux et des défis multidimensionnels", adressant à son tour, "ses salutations fraternelles les plus sincères au président de la République".Il a également "salué les réalisations accomplies par l'Algérie dans les différents domaines", ajoute le communiqué. La rencontre a permis, par ailleurs, de mettre en avant la profondeur des relations de fraternité et de coopération qui unissent l'Algérie et le Yémen, l'esprit de solidarité et de synergie qui les caractérise, ainsi que la volonté commune de les renforcer et de les promouvoir, a conclu la même source.