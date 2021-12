Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accueilli, hier, au Palais du peuple à Alger, les joueurs de l'équipe nationale de football A'et le staff technique, sacré samedi dernier, Champion arabe au Qatar, en battant la Tunisie en finale (2-0, AP). Cette cérémonie en l'honneur des Champions algériens, a vu la présence de plusieurs hauts responsables de l'état, à l'image du président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, ainsi que le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj. Le président de la République a serré la main, un à un, aux représentants de la FAF, au sélectionneur national, Abdelmadjid Bougherra, aux joueurs, ainsi qu'aux membres des staffs technique, médical et administratif. Par la suite, le premier magistrat du pays a pris une photo de famille avec l'ensemble des joueurs et staff technique de l'équipe nationale, qui lui ont remis une médaille d'or, ainsi que le trophée arabe. Le chef de l'Etat a tenu à féliciter les Verts pour ce sacre qui confirme le retour au-devant de la scène de la balle ronde nationale, 2 ans après le sacre de l'équipe nationale première en coupe d'Afrique des nations (CAN) en Egypte. Tout le monde souhaite, donc, que le football national se maintienne sur cette dynamique, notamment quelques jours avant le coup d'envoi de la CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr), au Cameroun, où les Algériens seront appelés à défendre leur acquis. Tout juste après la finale remportée, samedi dernier, au stade d'Al Bayt à Doha, au Qatar, le président de la République avait félicité la sélection nationale en postant sur son compte Twitter: «Félicitations aux champions de la compétition arabe... vous nous avez réjouis, qu'Allah vous préserve.»