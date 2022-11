Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accueille, en ce moment, au Centre international des Conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), les dirigeants et chefs de délégations arabes participant aux travaux de la 31ème édition du Sommet arabe.Les dirigeants arabes, ainsi que les responsables d'organisations internationales, invités d'honneur du Sommet arabe, sont arrivés à Alger lundi et aujourd'hui pour prendre part à ce rendez-vous qui se tient sous le signe de l'unification des rangs et le renforcement de l'action arabe commune.Le coup de starter est prévu à 18h avec un discours du président tunisien, Kaïs Saïd, en tant que président de l'Assemblée précédente de la Ligue arabe. Il sera suivi par celui du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.