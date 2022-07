Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un journaliste de la presse nationale dans le cadre des entretiens qu'il accorde au médias nationaux pour tenir les Algériens de la situation politique, économique et sociale. L'un des dossiers phare qu'attend l'opinion nationale est certainement en rapport avec le pouvoir d'achat. Sur le sujet, le chef de l'Etat n'est pas allé par 4 chemins. Il a annoncé une hausse généralisée des salaires. Il a également promis de procéder à l'augmentation de l'allocation chômage. Le président était d'autant plus catégorique que cette année, les recettes financières seront au rendez-vous.

Au plan de la coopération, le président Tebboune a aussi évoqué le partenariat avec l'Italie. Sur le sujet, le chef de l'Etat a annoncé une coopération dense avec ce pays, notamment dans l'industrie mécanique dans le domaine de l'automobile et de la construction navale. L'intégralité de l'entretien télévisé sera retransmis sur toutes les chaînes de télévision, dans la soirée de dimanche à partir de 21h15.