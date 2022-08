L'intérêt accordé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune à la communauté nationale à travers le monde n'est plus à prouver. Un intérêt réaffirmé par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, jeudi à Bakou (Azerbaïdjan), à l'occasion de sa visite de travail dans ce pays en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République. Dans cet ordre d'idées, le chef de la diplomatie a rappelé les instructions que le président Tebboune donne régulièrement pour la prise en charge de leurs préoccupations, a indiqué un communiqué du ministère.

Au cours de cette rencontre organisée à la résidence d'Algérie à Bakou, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Azerbaïdjan, Abdelouahab Osmane, Ramtane Lamamra a réitéré «l'intérêt majeur

qu'accorde le président

de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux membres de la communauté nationale partout dans le monde et les instructions qu'il donne régulièrement pour la prise en charge de leurs préoccupations». «Je m'intéresse de très près à la prise en charge optimale des préoccupations de notre communauté et à la protection de ses intérêts... Nos centres diplomatiques et consulaires sont appelés à développer leurs méthodes de travail, en termes d'interaction avec les membres de la communauté, par des méthodes modernes de gestion consulaire, aux fins d'atténuer les souffrances de nos concitoyens établis à l'étranger», a souligné le président Tebboune dans son message à la veille de la Journée nationale de l'immigration marquant le 60e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961. Tout en félicitant «des liens de fraternité et de solidarité perçus entre les membres de la communauté algérienne en Azerbaïdjan, ainsi que du respect et de la notoriété éprouvés à leur égard dans ce pays», le chef de la diplomatie algérienne a pris note des «préoccupations des membres de la communauté algérienne présente, femmes et hommes de différentes tranches d'âge, lesquels se sont félicités des bonnes conditions qui leur ont permis de s'intégrer au sein de la société azerbaïdjanaise». Lesquels membres ont mis en avant «les efforts consentis par les autorités pour permettre aux services de l'ambassade, récemment créée, d'offrir toutes sortes de prestations consulaires». Pour rappel, Ramtane Lamamra a été reçu par le Président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, à qui il a remis un message du président Tebboune. Au cours de l'entretien, le Président Ilham Aliyev a exprimé sa volonté d'effectuer une visite en Algérie pour oeuvrer avec le président Abdelmadjid Tebboune à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays dans tous les domaines, ainsi que son attachement à renforcer la concertation et la coordination, notamment dans le domaine énergétique, l'Algérie et l'Azerbaïdjan étant parmi les principaux exportateurs de gaz. Notant qu'il existe de nombreux domaines pour une coopération plus efficace et plus active à l'avenir, le président Ilham Aliyev a mis en valeur la nécessité d'étendre les relations dans les domaines de l'économie, du commerce, des affaires et de l'énergie. Le Président Ilham Aliyev s'est dit convaincu que la visite de Ramtane Lamamra en Azerbaïdjan contribuerait au développement des relations bilatérales. Il a été convenu, durant cette rencontre, «de consolider la coopération entre les diplomaties des deux pays dans divers domaines». Au cours de cette visite, le ministre Lamamra et son homologue azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov, ont signé deux accords. Le premier stipulant la mise en place d'un mécanisme de concertation politique entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan. Et le second visant à exempter les titulaires de passeports diplomatiques et de mission des visas d'entrée pour les deux pays.