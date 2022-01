Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, une réunion du Conseil des ministres. La rencontre a été consacrée à l'examen de plusieurs dossiers dont celui du transport aérien et maritime. Lors de la réunion, le chef de l'Etat a donné plusieurs instructions relatives au secteur de l'agriculture ainsi qu'au dossier de la transformation et de l'exploitation des ordures ménagères. Evoquant le dossier de l'agriculture, notamment celui de la céréaliculture, le président Tebboune a insisté sur «l'encouragement» de la production nationale afin de réaliser la sécurité alimentaire. D'autant, a-t-il souligné, que la production agricole est un enjeu crucial pour la nation, et une question de dignité nationale. «Nous avons toutes les capacités pour relever le défi» a-t-il insisté après avoir constaté une «régression dans les bilans de la production». À cet égard, le chef de l'Etat a ordonné de «doubler la production céréalière, notamment dans le Sud.»

En outre, le président Tebboune a ordonné le développement de l'arganier dans les régions du Sud-Ouest et des Hauts-Plateaux Ouest du pays. Pour le chef de l'Etat, un tel défi ne saurait être relevé sans «repenser les ressources humaines et changer les mentalités dans le secteur». À cet effet, le président Tebboune a exhorté les responsables du secteur à optimiser le rendement des surfaces agricoles en faisant recours aux méthodes et technologies modernes, usitées dans les pays développés, tout en soulignant l'importance de la recherche scientifique dans le domaine. Dans cet ordre d»idées, le chef de l'Etat a demandé l'utilisation de drones pour une évaluation précise des capacités agricoles du pays. Pour faire face à la pénurie de lait, le chef de l'Etat a ordonné le lancement immédiat de la réalisation d'une unité de production de lait à Alger avec une capacité de pas moins d'un million de litres par jour. Enfin, il a insisté sur le renforcement de la production de viande rouge en adéquation avec les aides accordées par l'Etat. Concernant le secteur du transport, le chef de l'Etat a donné son accord pour la réévaluation du projet de tramway de Sétif. Au passage, le président a souligné la nécessité d'accélérer l'ouverture des investissements dans les secteurs du transport aérien et maritime, et de faciliter les investissements privés. Par ailleurs, le président Tebboune a ordonné l'exploitation optimale et immédiate de tous les ports nationaux et de ne pas se concentrer sur le port d'Alge. Abordant le secteur de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie au niveau des quartiers urbains et des villes nouvelles, le chef de l'Etat a donné instructions pour encourager les investissements dans le domaine de l'environnement, notamment dans la transformation et l'exploitation des ordures ménagères, qui représentent une véritable richesse à exploiter. Aussi, a-t-il donné instructions au Premier ministre, ministre des Finances de faciliter l'accès aux crédits de financement des projets des entreprises activant dans le traitement des déchets ménagers. Il a également insisté sur la valorisation des projets réussis dans le domaine de la protection de l'environnement à l'image de la transformation de la décharge de Oued Smar en un espace vert, étant «un modèle civilisationnel réussi» pour la protection de l'environnement.