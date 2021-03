Aujourd'hui, 28 mars 2021, c'est le 62ème anniversaire de la mort du colonel Amirouche Aït Hamouda, chef de la Wilaya III historique et héros de la guerre d'Indépendance nationale. Comme chaque année, son village natal, Tassaft Ouguemoun, a abrité, hier, samedi, les activités commémoratives de cette date-anniversaire. Ils étaient très nombreux à avoir fait le déplacement vers la région d'Iboudrarène où se trouve le village natal d'Amirouche, pour rendre hommage à l'une des figures les plus importantes de la guerre d'indépendance. Parmi les présents, il y avait bien sûr, Nordine Aït Hamouda, fils du colonel Amirouche et président de la Fondation éponyme.

Il faut préciser que cette date-anniversaire intervient au lendemain du décès du maquisard Salah Mekacher, qui a été pendant des années secrétaire de la Wilaya III historique et qui a été de ce fait, un très proche collaborateur du colonel Amirouche avant que ce dernier ne tombe au champ d'honneur et soit remplacé par le colonel Mohand Oulhadj. Une occasion de rendre également hommage à Salah Mekacher qui a consacré des pages entières pour raconter les hauts faits d'armes du colonel Amirouche et pour témoigner de ses qualités aussi bien humaines qu'en tant que chef de la Wilaya III historique qu'était le colonel Amirouche, lequel faut-il rappeler était une véritable légende même du temps où il était encore en vie. Des dizaines de poèmes le glorifiant avaient été composés et étaient déclamés par les femmes de Kabylie pendant l'époque coloniale et même durant les premières années de l'indépendance. Le colonel Amirouche Aït Hamouda est originaire du village Tassaft Ouguemoun dans la wilaya de Tizi Ouzou où il a vu le jour le 31 octobre 1926. Il est tombé au champ d'honneur le 28 mars 1959 au sud de la localité de Boussaâda. Il était l'un des héros de la guerre d'indépendance les plus redoutés par l'Armée coloniale qui lui a d'ailleurs attribué le surnom «du loup de l'Akfadou» ou encore «Amirouche le terrible». Selon les moudjahidine qui se sont battus à ses côtés, Amirouche était un combattant aux multiples qualités. En plus d'une intelligence très vive, Amirouche était aussi un chef doté d'une intuition qui ne le trompait jamais, et ce, toujours d'après les mêmes témoignages de ses anciens compagnons. Son caractère forçait respect et admiration. L'armée coloniale a mobilisé des milliers de soldats pour se lancer aux trousses de Amirouche lors de l'opération «Brumaire», menée en 1958, en vain. Le parcours de Amirouche est jalonné de plusieurs étapes héroïques, toutes mises en exergue dans de nombreux ouvrages écrits par des témoins oculaires, notamment par ses anciens proches collaborateurs dont ceux de Djoudi Attoumi, Salah Mekacher, Hamou Amirouche, etc.