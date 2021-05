Jeune, dynamique et compétent. Lui, c'est Mohamed Tarek Belaribi ou plutôt la «fourmi» du gouvernement. Très discret et peu médiatisé, l'actuel ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, est pourtant en train d'accomplir un véritable travail de titan. Les premiers fruits de ce labeur seront récoltés, samedi prochain. Une «méga- opération» de distribution de logements est prévue à l'occasion de la nuit du Destin, qui coïncide cette année avec la commémoration des massacres du 8 Mai 1945. «Al Qader» (le destin, Ndlr) a voulu de cette grande symbolique qui incarne la Nouvelle Algérie, un pays d'égalité, de modernité, attaché à son histoire et ses traditions. Ce sera aussi une grande fête pour des milliers de familles qui attendent, depuis des décennies, de pouvoir caresser le rêve d'un logement. Il n'était, cependant, pas évident pour lui de réussir ce premier grand défi. Lui qui vient tout juste de boucler son deuxième mois à la tête d'un secteur victime collatérale de la double crise financière et sanitaire qui frappe le pays, a hérité de ce que beaucoup ont qualifié de «cadeau empoisonné». Avec l'arrêt des chantiers causé par la Covid-19 et ses répercussions, les retards s'étaient accumulés. Des projets étaient à l'arrêt, d'autres avançaient au ralenti! Les citoyens commençaient à s'impatienter, le président de la République aussi! Car, au rythme où les choses allaient, même les traditionnelles distributions de logement du 5 Juillet risquaient d'être retardées. Le chef de l'État a alors décidé d'opérer un changement stratégique à la tête du ministère de l'Habitat. Il a jeté son dévolu sur un homme de terrain, connaisseur des arcanes du secteur. Un manager au sens large du terme, qui lui a déjà montré de quoi il était capable. Puisque Tarek Belaribi était le directeur général de l'Aadl du temps où Abdelmadjid Tebboune était à la tête de l'Habitat. À cette époque déjà, il a imposé une nouvelle dynamique pour les projets de cette formule de location-vente. Les dossiers «épineux» de cette formule ont été réglés. Les travaux avançaient bien et les souscripteurs commençaient à recevoir les clés de leurs logements. Un élan qui a été coupé après son départ de cette agence. Chose que le premier magistrat du pays a «corrigé» dès sa prise de fonctions. Puisque, à peine un mois après son élection, il le remet à la tête de cette agence. Il ne l'a encore une fois pas déçu. Les projets Aadl n'ont pas été touchés par la pandémie. Ils étaient presque les seuls à continuer à avancer de façon quasi normale. Il était donc tout à fait logique qu'il lui confie cette «mission-commando». Jusqu'ici, le président ne semble pas s'être trompé dans son choix. Tarek Belaribi a mis tout le monde d'accord autour de lui. Il a donné un véritable coup de fouet pour pouvoir livrer en 2 mois des cités entières que l'on annonçaient pour le 2e semestre de l'année. Pour cela, ce ministre des plus dynamiques n'a pas eu peur d'aller au charbon. Il n'a pas hésité à se salir les mains en allant directement dans les chantiers pour suivre minutieusement l'avancement de tous les projets. Il multiplie, dans ce sens, les visites «inopinées». Il ne s'y est pas pris par deux fois pour sanctionner les promoteurs pris en flagrant délit de «triche». Une rigueur qui a mis sur leurs gardes le reste de leurs collègues qui ne se risque plus à jouer aux apprentis-sorciers. De plus, afin de rattraper le retard accumulé, ce travailleur acharné a imposé du 24h/24 dans les chantiers. Des équipes de jour comme de nuit se relayent pour que les Algériens puissent occuper au plus vite leurs logements. Il a réussi à redonner de l'espoir à des milliers de citoyens qui attendent impatiemment leurs logements. Ce bourreau de travail est en train de donner de la crédibilité au gouvernement par des résultats concrets, palpables sur le terrain. Ce sont ceux-là les ministres que l'on veut voir dans la nouvelle Algérie...