Les relations algéro-qataries viennent de connaître un nouvel envol. La visite de deux jours du président de la République Abdelmadjid Tebboune au Qatar ne laisse plus de place au doute. Comme en témoigne l'accueil fraternel et officiel réservé au président de la République.

Le tapis rouge a été déroulé à l'occasion. Une visite intervenant dans le cadre du renforcement des « relations fraternelles» entre les deux pays, l'élargissement de la «coopération bilatérale» et la poursuite de la «coordination» et la «concertation sur les questions arabes et régionales d'intérêt commun». Pour cette visite, le chef de l'État est accompagné d'une importante délégation ministérielle. Une délégation composée, notamment des ministres des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, de la Justice, de l'Énergie et des Mines, de l'Agriculture et du Développement rural, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. Des entretiens bilatéraux élargis aux ministres et responsables des deux pays ont eu lieu avant que le président de la République et l'émir du Qatar s'entretiennent en tête- à- tête. À cette occasion, l'émir du Qatar Tamim ben Hamad Al-Thani, a publié un tweet élogieux à l'égard de l'Algérie et des Algériens. «Au Qatar, nous sommes fiers de nos relations fraternelles avec nos frères en Algérie. Nous oeuvrons avec mon frère, Son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune, à la promotion de la coopération bilatérale à la hauteur des ambitions des deux peuples frères», a-t-il écrit. L'émir du Qatar a précisé avoir examiné avec le Président Tebboune «l'action arabe commune et les moyens de la renforcer et de relever les défis auxquels sont confrontées la région et la nation arabes». Le chef de l'État a eu, également, des entretiens avec le Premier ministre et ministre de l'Intérieur qatari, Cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani, ainsi que le président du conseil de la Shura, Hassan bin Abdulla Al-Ghanim. La visite du chef de l'État au Qatar a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays. Il s'agit d'un accord de coopération juridique et judiciaire relatif aux questions pénales, d'un mémorandum d'entente sur le lancement de consultations et de coordinations politiques, d'un mémorandum d'entente dans les domaines du développement social et de la famille, et d'un accord sur la mise en place d'un programme exécutif dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le président de la République, a, ensuite, reçu la communauté algérienne résidant au Qatar. pour écouter leurs préoccupations et aspirations.

La visite du Président Tebboune revêt une dimension exceptionnelle de par son timing. Elle intervient avant le Sommet arabe d'Alger et coïncide avec le sixième sommet des chefs d'État membres du Forum des pays exportateurs de gaz, qui se tiendra demain à Doha. Un événement que l'Algérie abritera l'année prochaine. Il convient de noter que les deux pays figurent parmi les plus grands producteurs et exportateurs de gaz naturel au monde, et qu'ils sont des pays pivots dans le cadre de la Ligue des États arabes et dans l'environnement régional, unis par des visions et des positions communes envers les intérêts bilatéraux, les questions arabes et internationales, la sécurité et la paix dans le monde.