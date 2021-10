À l’occasion du mois de sensibilisation à la maladie de Gaucher, Takeda Algérie, représentée par le groupe Clinica Algérie, réitère son engagement dans l’amélioration de la prise en charge des patients atteints de cette pathologie rare, génétique et peu connue, en raison des difficultés de son diagnostic. En tant qu’entreprise centrée sur le patient, Takeda Algérie met tout en œuvre en faveur de l’amélioration de la prise en charge de la maladie de Gaucher et propose un accompagnement complet en passant par la formation des médecins, le diagnostic et la thérapeutique. À cet effet, Takeda Algérie assure des formations médicales continues et régulières, destinées aux professionnels de la santé impliqués dans la prise en charge de la maladie de type 1. Takeda Algérie contribue à l’amélioration du taux de diagnostic de la maladie de Gaucher type 1, via un programme de diagnostic, LSDiag Program, lancé en mars 2021. Ce programme s’étend sur l’ensemble du territoire national. Il s’adresse aux patients susceptibles de souffrir de la maladie de Gaucher et de Fabry. LSDiag qui a pour but de donner l’opportunité à ces patients de se faire diagnostiquer à temps et à titre gracieux, afin de bénéficier de la thérapie la plus appropriée. En effet, le diagnostic de la maladie de Gaucher, notamment de type 1, demeure complexe compte tenu des aspects multisymptomatologiques de la maladie qui peuvent être très variables selon l’âge d’apparition et la gravite´ de la maladie. Enfin, Takeda Algérie met à la disposition des personnes atteintes de la maladie de Gaucher de type 1, un traitement enzymatique substitutif qui améliore, de façon durable, les principaux paramètres cliniques de la maladie, leur permettant ainsi une meilleure qualité de vie. « Chez Takeda, le patient est au cœur de nos préoccupations, dans la mesure où nous œuvrons quotidiennement à l’amélioration de sa santé et de son bien-être, tout en restant à la pointe de l’innovation dans le domaine médical. Cela nous tient particulièrement à cœur, notamment en ce qui concerne la maladie de Gaucher qui fait partie intégrante de nos priorités, en Algérie, sur lesquelles nous concentrons nos efforts », a déclaré Adel Djaafar, directeur général de Takeda Algérie. Takeda Pharmaceutical Company Limited est un leader biopharmaceutique mondial, basé sur des valeurs et sur la recherche et le développement, dont le siège social est au Japon. L’entreprise s’est engagée à découvrir et à fournir des traitements qui révolutionnent la vie, guidée par son engagement envers les patients, les employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et de développement sur quatre domaines thérapeutiques : oncologie, maladies génétiques et hématologiques rares, neurosciences et gastroentérologie (GI).