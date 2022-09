Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, a procédé, aujourd'hui, à la Cour d'Alger à l'installation du nouveau président de la Cour, Kamel Ghazali, et du procureur général près la même Cour, Moussa Ben Athmane. Cette installation intervient suite au mouvement partiel auquel avait procédé le président de la République, bdelmadjid Tebboune, lundi dernier, dans le corps des présidents et procureurs généraux près les cours de justice. Diplômé de l'Institut national de la magistrature (1998), le président de la Cour d'Alger, Kamel Ghazali, qui succède à Mokhtar Boucherit, a occupé diverses fonctions judiciaires. Il a été juge d'instruction dans plusieurs juridictions et a travaillé au parquet général en tant que procureur général adjoint près la Cour de Blida, puis procureur général près les Cours d'Annaba et de Médéa.Le procureur général près la Cour d'Alger, Moussa Ben Athmane, qui succède à Sid Ahmed Mourad, est diplômé de l'Ecole nationale d'administration (1986). Après avoir intégré le corps de la magistrature, il a travaillé comme juge d'instruction dans plusieurs tribunaux, dont ceux de Cherchell, Hadjout et Sidi M'hamed. Il a également été procureur de la République près les tribunaux de Béchar et Tizi Ouzou. Il a, par ailleurs, travaillé comme procureur adjoint près les tribunaux de Béchar, Tiaret et Tizi Ouzou, et depuis 2020, en tant que procureur général près les cours de Skikda, Médéa et Constantine.